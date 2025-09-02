IBS (IBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00117365 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) -0.25% Promjena cijene (7D) -1.50%

IBS (IBS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IBStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBS je $ 0.00117365, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBS se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i -1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IBS (IBS)

Tržišna kapitalizacija $ 3.18M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.78M Količina u optjecaju 4.03B Ukupna količina 20,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija IBS je $ 3.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBS je 4.03B, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.78M.