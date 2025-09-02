Više o USDT

IBC Bridged USDT Logotip

IBC Bridged USDT Cijena (USDT)

Neuvršten

1 USDT u USD cijena uživo:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena IBC Bridged USDT (USDT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:29:07 (UTC+8)

IBC Bridged USDT (USDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.995308
$ 0.995308$ 0.995308
24-satna najniža cijena
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24-satna najviša cijena

$ 0.995308
$ 0.995308$ 0.995308

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 0.844675
$ 0.844675$ 0.844675

+0.01%

+0.04%

-0.03%

-0.03%

IBC Bridged USDT (USDT) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, USDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995308 i najviše cijene $ 1.005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDT je $ 1.088, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.844675.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDT se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IBC Bridged USDT (USDT)

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

--
----

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

3.06M
3.06M 3.06M

3,062,885.031647
3,062,885.031647 3,062,885.031647

Trenutačna tržišna kapitalizacija IBC Bridged USDT je $ 3.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDT je 3.06M, s ukupnom količinom od 3062885.031647. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.07M.

IBC Bridged USDT (USDT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz IBC Bridged USDT u USD iznosila je $ +0.00043388.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz IBC Bridged USDT u USD iznosila je $ +0.0008730722.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz IBC Bridged USDT u USD iznosila je $ +0.0013899886.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz IBC Bridged USDT u USD iznosila je $ +0.000537845136121.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00043388+0.04%
30 dana$ +0.0008730722+0.09%
60 dana$ +0.0013899886+0.14%
90 dana$ +0.000537845136121+0.05%

Što je IBC Bridged USDT (USDT)

Resurs IBC Bridged USDT (USDT)

Službena web-stranica

IBC Bridged USDT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će IBC Bridged USDT (USDT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IBC Bridged USDT (USDT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IBC Bridged USDT.

Provjerite IBC Bridged USDT predviđanje cijene sada!

USDT u lokalnim valutama

IBC Bridged USDT (USDT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IBC Bridged USDT (USDT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IBC Bridged USDT (USDT)

Koliko IBC Bridged USDT (USDT) vrijedi danas?
Cijena USDT uživo u USD je 1.001 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDT u USD?
Trenutačna cijena USDT u USD je $ 1.001. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija IBC Bridged USDT?
Tržišna kapitalizacija za USDT je $ 3.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDT?
Količina u optjecaju za USDT je 3.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDT?
USDT je postigao ATH cijenu od 1.088 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDT?
USDT je vidio ATL cijenu od 0.844675 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDT?
24-satni obujam trgovanja za USDT je -- USD.
Hoće li USDT još narasti ove godine?
USDT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
IBC Bridged USDT (USDT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

