IBC Bridged USDT (USDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995308 - $ 1.005
24-satna najniža cijena: $ 0.995308
24-satna najviša cijena: $ 1.005
Najviša cijena ikada: $ 1.088
Najniža cijena: $ 0.844675
Promjena cijene (1H): +0.01%
Promjena cijene (1D): +0.04%
Promjena cijene (7D): -0.03%

IBC Bridged USDT (USDT) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, USDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995308 i najviše cijene $ 1.005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDT je $ 1.088, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.844675.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDT se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IBC Bridged USDT (USDT)

Tržišna kapitalizacija: $ 3.07M
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 3.07M
Količina u optjecaju: 3.06M
Ukupna količina: 3,062,885.031647

Trenutačna tržišna kapitalizacija IBC Bridged USDT je $ 3.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDT je 3.06M, s ukupnom količinom od 3062885.031647. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.07M.