IAGON enables users and enterprises to store big data files and repositories, as well as smaller scales files, to carry out complex computational processes, such as those needed for artificial intelligence and machine learning operations, within a fully secure and encrypted platform that integrates blockchain, cryptographic and AI technologies in a user- friendly way. Službena web stranica: https://www.iagon.com/ Bijela knjiga: https://docs.iagon.com/docs/whitepaper/introduction

Iagon (IAG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Iagon (IAG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 57.81M $ 57.81M $ 57.81M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 376.02M $ 376.02M $ 376.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 153.74M $ 153.74M $ 153.74M Povijesni maksimum: $ 0.389333 $ 0.389333 $ 0.389333 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.153735 $ 0.153735 $ 0.153735 Saznajte više o cijeni Iagon (IAG)

Iagon (IAG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Iagon (IAG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IAG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IAG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IAG tokena, istražite IAG cijenu tokena uživo!

IAG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IAG? Naša IAG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IAG predviđanje cijene tokena odmah!

