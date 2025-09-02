Iagon (IAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.132511 $ 0.132511 $ 0.132511 24-satna najniža cijena $ 0.142517 $ 0.142517 $ 0.142517 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.132511$ 0.132511 $ 0.132511 24-satna najviša cijena $ 0.142517$ 0.142517 $ 0.142517 Najviša cijena ikada $ 0.389333$ 0.389333 $ 0.389333 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) -2.73% Promjena cijene (7D) -0.52% Promjena cijene (7D) -0.52%

Iagon (IAG) cijena u stvarnom vremenu je $0.138305. Tijekom protekla 24 sata, IAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.132511 i najviše cijene $ 0.142517, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IAG je $ 0.389333, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IAG se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Iagon (IAG)

Tržišna kapitalizacija $ 51.98M$ 51.98M $ 51.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.24M$ 138.24M $ 138.24M Količina u optjecaju 376.02M 376.02M 376.02M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Iagon je $ 51.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IAG je 376.02M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.24M.