I wish I held Logotip

I wish I held Cijena (REGRET)

Neuvršten

1 REGRET u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena I wish I held (REGRET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:58:50 (UTC+8)

I wish I held (REGRET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.73%

+0.73%

I wish I held (REGRET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REGRETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REGRET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REGRET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu I wish I held (REGRET)

$ 5.91K
$ 5.91K$ 5.91K

--
----

$ 5.91K
$ 5.91K$ 5.91K

998.45M
998.45M 998.45M

998,445,582.432319
998,445,582.432319 998,445,582.432319

Trenutačna tržišna kapitalizacija I wish I held je $ 5.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REGRET je 998.45M, s ukupnom količinom od 998445582.432319. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.91K.

I wish I held (REGRET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz I wish I held u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz I wish I held u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz I wish I held u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz I wish I held u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+2.08%
60 dana$ 0+20.51%
90 dana$ 0--

Što je I wish I held (REGRET)

I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs I wish I held (REGRET)

Službena web-stranica

I wish I held Predviđanje cijene (USD)

Koliko će I wish I held (REGRET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših I wish I held (REGRET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za I wish I held.

Provjerite I wish I held predviđanje cijene sada!

REGRET u lokalnim valutama

I wish I held (REGRET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike I wish I held (REGRET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REGRET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o I wish I held (REGRET)

Koliko I wish I held (REGRET) vrijedi danas?
Cijena REGRET uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REGRET u USD?
Trenutačna cijena REGRET u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija I wish I held?
Tržišna kapitalizacija za REGRET je $ 5.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REGRET?
Količina u optjecaju za REGRET je 998.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REGRET?
REGRET je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REGRET?
REGRET je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REGRET?
24-satni obujam trgovanja za REGRET je -- USD.
Hoće li REGRET još narasti ove godine?
REGRET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REGRET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:58:50 (UTC+8)

