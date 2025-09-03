I wish I held Cijena (REGRET)
+0.73%
+0.73%
I wish I held (REGRET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REGRETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REGRET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REGRET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija I wish I held je $ 5.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REGRET je 998.45M, s ukupnom količinom od 998445582.432319. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.91K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz I wish I held u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz I wish I held u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz I wish I held u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz I wish I held u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+2.08%
|60 dana
|$ 0
|+20.51%
|90 dana
|$ 0
|--
I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.
