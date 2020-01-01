I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u I MADE IT UP (SOURCE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
I MADE IT UP (SOURCE) Informacije

$SOURCE (Official token of spreading misinformation)

"Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along.

$SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up

Službena web stranica:
http://misinformation.cloud/

I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za I MADE IT UP (SOURCE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 234.88K
$ 234.88K
Ukupna količina:
$ 999.36M
$ 999.36M
Količina u optjecaju:
$ 999.36M
$ 999.36M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 234.88K
$ 234.88K
Povijesni maksimum:
$ 0.00343624
$ 0.00343624
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00023503
$ 0.00023503

I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike I MADE IT UP (SOURCE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SOURCE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SOURCE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SOURCE tokena, istražite SOURCE cijenu tokena uživo!

SOURCE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SOURCE? Naša SOURCE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.