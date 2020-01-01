I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u I MADE IT UP (SOURCE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

I MADE IT UP (SOURCE) Informacije $SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up Službena web stranica: http://misinformation.cloud/ Kupi SOURCE odmah!

I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za I MADE IT UP (SOURCE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 234.88K $ 234.88K $ 234.88K Ukupna količina: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Količina u optjecaju: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 234.88K $ 234.88K $ 234.88K Povijesni maksimum: $ 0.00343624 $ 0.00343624 $ 0.00343624 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00023503 $ 0.00023503 $ 0.00023503 Saznajte više o cijeni I MADE IT UP (SOURCE)

I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike I MADE IT UP (SOURCE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOURCE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOURCE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOURCE tokena, istražite SOURCE cijenu tokena uživo!

SOURCE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOURCE? Naša SOURCE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOURCE predviđanje cijene tokena odmah!

