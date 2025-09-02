I MADE IT UP (SOURCE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00343624 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.89% Promjena cijene (1D) -2.60% Promjena cijene (7D) -1.90%

Informacije o tržištu I MADE IT UP (SOURCE)

Tržišna kapitalizacija $ 233.17K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 233.17K Količina u optjecaju 999.36M Ukupna količina 999,361,314.279399

