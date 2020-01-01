I love puppies (PUPPIES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u I love puppies (PUPPIES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

I love puppies (PUPPIES) Informacije In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over. Službena web stranica: https://www.ilovepuppies.cc/ Bijela knjiga: https://pdfhost.io/v/c2ZRCtXp5_puppies_white_paper Kupi PUPPIES odmah!

I love puppies (PUPPIES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za I love puppies (PUPPIES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.58M Ukupna količina: $ 42.07T Količina u optjecaju: $ 42.07T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.58M Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

I love puppies (PUPPIES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike I love puppies (PUPPIES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUPPIES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUPPIES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUPPIES tokena, istražite PUPPIES cijenu tokena uživo!

PUPPIES Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUPPIES? Naša PUPPIES stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUPPIES predviđanje cijene tokena odmah!

