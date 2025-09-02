Više o PUPPIES

I love puppies Logotip

I love puppies Cijena (PUPPIES)

Neuvršten

1 PUPPIES u USD cijena uživo:

--
----
+3.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena I love puppies (PUPPIES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:44:02 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.95%

+3.29%

-32.64%

-32.64%

I love puppies (PUPPIES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUPPIEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUPPIES je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUPPIES se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, +3.29% u posljednjih 24 sata i -32.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu I love puppies (PUPPIES)

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

--
----

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

42.07T
42.07T 42.07T

42,069,000,000,000.0
42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija I love puppies je $ 2.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUPPIES je 42.07T, s ukupnom količinom od 42069000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.

I love puppies (PUPPIES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz I love puppies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz I love puppies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz I love puppies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz I love puppies u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.29%
30 dana$ 0+177.58%
60 dana$ 0+166.42%
90 dana$ 0--

Što je I love puppies (PUPPIES)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over.

I love puppies Predviđanje cijene (USD)

Koliko će I love puppies (PUPPIES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših I love puppies (PUPPIES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za I love puppies.

Provjerite I love puppies predviđanje cijene sada!

PUPPIES u lokalnim valutama

I love puppies (PUPPIES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike I love puppies (PUPPIES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUPPIES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o I love puppies (PUPPIES)

Koliko I love puppies (PUPPIES) vrijedi danas?
Cijena PUPPIES uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUPPIES u USD?
Trenutačna cijena PUPPIES u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija I love puppies?
Tržišna kapitalizacija za PUPPIES je $ 2.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUPPIES?
Količina u optjecaju za PUPPIES je 42.07T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUPPIES?
PUPPIES je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUPPIES?
PUPPIES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUPPIES?
24-satni obujam trgovanja za PUPPIES je -- USD.
Hoće li PUPPIES još narasti ove godine?
PUPPIES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUPPIES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:44:02 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.