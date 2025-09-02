I love puppies (PUPPIES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.95% Promjena cijene (1D) +3.29% Promjena cijene (7D) -32.64% Promjena cijene (7D) -32.64%

I love puppies (PUPPIES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUPPIEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUPPIES je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUPPIES se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, +3.29% u posljednjih 24 sata i -32.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu I love puppies (PUPPIES)

Tržišna kapitalizacija $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Količina u optjecaju 42.07T 42.07T 42.07T Ukupna količina 42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija I love puppies je $ 2.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUPPIES je 42.07T, s ukupnom količinom od 42069000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.