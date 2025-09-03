I like my sootcase (SOOTCASE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00289964$ 0.00289964 $ 0.00289964 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) +2.93% Promjena cijene (7D) -0.49% Promjena cijene (7D) -0.49%

I like my sootcase (SOOTCASE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOOTCASEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOOTCASE je $ 0.00289964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOOTCASE se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +2.93% u posljednjih 24 sata i -0.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu I like my sootcase (SOOTCASE)

Tržišna kapitalizacija $ 29.26K$ 29.26K $ 29.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.26K$ 29.26K $ 29.26K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija I like my sootcase je $ 29.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOOTCASE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.26K.