I Like It Stable DAO (ILIS) Informacije

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT.

Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner.

(Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

Službena web stranica:
https://ilikeitstable.com

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za I Like It Stable DAO (ILIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 71.73K
$ 71.73K$ 71.73K
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 18.95M
$ 18.95M$ 18.95M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 378.51K
$ 378.51K$ 378.51K
Povijesni maksimum:
$ 0.02272961
$ 0.02272961$ 0.02272961
Povijesni minimum:
$ 0.00218334
$ 0.00218334$ 0.00218334
Trenutna cijena:
$ 0.00377386
$ 0.00377386$ 0.00377386

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike I Like It Stable DAO (ILIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ILIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ILIS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ILIS tokena, istražite ILIS cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.