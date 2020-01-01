I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u I Like It Stable DAO (ILIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

I Like It Stable DAO (ILIS) Informacije The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol) Službena web stranica: https://ilikeitstable.com

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za I Like It Stable DAO (ILIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 71.73K $ 71.73K $ 71.73K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 18.95M $ 18.95M $ 18.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 378.51K $ 378.51K $ 378.51K Povijesni maksimum: $ 0.02272961 $ 0.02272961 $ 0.02272961 Povijesni minimum: $ 0.00218334 $ 0.00218334 $ 0.00218334 Trenutna cijena: $ 0.00377386 $ 0.00377386 $ 0.00377386 Saznajte više o cijeni I Like It Stable DAO (ILIS)

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike I Like It Stable DAO (ILIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ILIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ILIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ILIS tokena, istražite ILIS cijenu tokena uživo!

