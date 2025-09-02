I Like It Stable DAO (ILIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00423528 $ 0.00423528 $ 0.00423528 24-satna najniža cijena $ 0.00463377 $ 0.00463377 $ 0.00463377 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00423528$ 0.00423528 $ 0.00423528 24-satna najviša cijena $ 0.00463377$ 0.00463377 $ 0.00463377 Najviša cijena ikada $ 0.02272961$ 0.02272961 $ 0.02272961 Najniža cijena $ 0.00218334$ 0.00218334 $ 0.00218334 Promjena cijene (1H) -2.16% Promjena cijene (1D) -5.64% Promjena cijene (7D) -6.64% Promjena cijene (7D) -6.64%

I Like It Stable DAO (ILIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00432528. Tijekom protekla 24 sata, ILIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00423528 i najviše cijene $ 0.00463377, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ILIS je $ 0.02272961, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00218334.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ILIS se promijenio za -2.16% u posljednjih sat vremena, -5.64% u posljednjih 24 sata i -6.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu I Like It Stable DAO (ILIS)

Tržišna kapitalizacija $ 82.74K$ 82.74K $ 82.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 436.58K$ 436.58K $ 436.58K Količina u optjecaju 18.95M 18.95M 18.95M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija I Like It Stable DAO je $ 82.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ILIS je 18.95M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 436.58K.