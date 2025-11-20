i know ball Cijena danas

Trenutačna cijena i know ball (BALL) danas je $ 0.00001745, s promjenom od 32.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BALL u USD je $ 0.00001745 po BALL.

i know ball trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,323.71, s količinom u optjecaju od 992.58M BALL. Tijekom posljednja 24 sata, BALL trgovao je između $ 0.000016 (niska) i $ 0.00004435 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00020701, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000968.

U kratkoročnim performansama, BALL se kretao -0.07% u posljednjem satu i +64.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu i know ball (BALL)

Tržišna kapitalizacija $ 17.32K$ 17.32K $ 17.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.32K$ 17.32K $ 17.32K Količina u optjecaju 992.58M 992.58M 992.58M Ukupna količina 992,584,755.420753 992,584,755.420753 992,584,755.420753

Trenutačna tržišna kapitalizacija i know ball je $ 17.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BALL je 992.58M, s ukupnom količinom od 992584755.420753. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.32K.