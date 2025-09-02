I am Him (HIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00229219$ 0.00229219 $ 0.00229219 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.00% Promjena cijene (1D) -5.64% Promjena cijene (7D) +46.08% Promjena cijene (7D) +46.08%

I am Him (HIM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIM je $ 0.00229219, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIM se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, -5.64% u posljednjih 24 sata i +46.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu I am Him (HIM)

Tržišna kapitalizacija $ 138.11K$ 138.11K $ 138.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.11K$ 138.11K $ 138.11K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,926,244.27 999,926,244.27 999,926,244.27

Trenutačna tržišna kapitalizacija I am Him je $ 138.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIM je 999.93M, s ukupnom količinom od 999926244.27. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.11K.