Hyve Cijena danas

Trenutačna cijena Hyve (HYVE) danas je $ 0.00210136, s promjenom od 8.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HYVE u USD je $ 0.00210136 po HYVE.

Hyve trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 156,128, s količinom u optjecaju od 76.27M HYVE. Tijekom posljednja 24 sata, HYVE trgovao je između $ 0.00182885 (niska) i $ 0.00225204 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.756865, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00159105.

U kratkoročnim performansama, HYVE se kretao +11.62% u posljednjem satu i +6.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hyve (HYVE)

Tržišna kapitalizacija $ 156.13K$ 156.13K $ 156.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 204.70K$ 204.70K $ 204.70K Količina u optjecaju 76.27M 76.27M 76.27M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

