HypurrStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena HypurrStrategy (HYPSTR) danas je $ 0.00022738, s promjenom od 2.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HYPSTR u USD je $ 0.00022738 po HYPSTR.

HypurrStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 203,532, s količinom u optjecaju od 892.85M HYPSTR. Tijekom posljednja 24 sata, HYPSTR trgovao je između $ 0.00021154 (niska) i $ 0.00023244 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01328556, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00016904.

U kratkoročnim performansama, HYPSTR se kretao +0.52% u posljednjem satu i -19.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HypurrStrategy (HYPSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 203.53K$ 203.53K $ 203.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 203.53K$ 203.53K $ 203.53K Količina u optjecaju 892.85M 892.85M 892.85M Ukupna količina 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

