Hypurr Fun (HFUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 15.53 $ 15.53 $ 15.53 24-satna najniža cijena $ 15.98 $ 15.98 $ 15.98 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 15.53$ 15.53 $ 15.53 24-satna najviša cijena $ 15.98$ 15.98 $ 15.98 Najviša cijena ikada $ 300.19$ 300.19 $ 300.19 Najniža cijena $ 6.52$ 6.52 $ 6.52 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) -1.84% Promjena cijene (7D) -1.84%

Hypurr Fun (HFUN) cijena u stvarnom vremenu je $15.85. Tijekom protekla 24 sata, HFUNtrgovalo je između najniže cijene $ 15.53 i najviše cijene $ 15.98, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HFUN je $ 300.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.52.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HFUN se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -1.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hypurr Fun (HFUN)

Tržišna kapitalizacija $ 15.79M$ 15.79M $ 15.79M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.79M$ 15.79M $ 15.79M Količina u optjecaju 996.31K 996.31K 996.31K Ukupna količina 996,308.38628447 996,308.38628447 996,308.38628447

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hypurr Fun je $ 15.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HFUN je 996.31K, s ukupnom količinom od 996308.38628447. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.79M.