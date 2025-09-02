Više o HFUN

Hypurr Fun Logotip

Hypurr Fun Cijena (HFUN)

1 HFUN u USD cijena uživo:

$15.85
$15.85$15.85
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Hypurr Fun (HFUN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:20:37 (UTC+8)

Hypurr Fun (HFUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.17%

+0.11%

-1.84%

-1.84%

Hypurr Fun (HFUN) cijena u stvarnom vremenu je $15.85. Tijekom protekla 24 sata, HFUNtrgovalo je između najniže cijene $ 15.53 i najviše cijene $ 15.98, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HFUN je $ 300.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.52.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HFUN se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -1.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hypurr Fun (HFUN)

$ 15.79M
--
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hypurr Fun je $ 15.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HFUN je 996.31K, s ukupnom količinom od 996308.38628447. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.79M.

Hypurr Fun (HFUN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hypurr Fun u USD iznosila je $ +0.01806118.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hypurr Fun u USD iznosila je $ -1.1360265600.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hypurr Fun u USD iznosila je $ -6.8434720800.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hypurr Fun u USD iznosila je $ -30.25742924358072.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01806118+0.11%
30 dana$ -1.1360265600-7.16%
60 dana$ -6.8434720800-43.17%
90 dana$ -30.25742924358072-65.62%

Što je Hypurr Fun (HFUN)

There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.

Resurs Hypurr Fun (HFUN)

Službena web-stranica

Hypurr Fun Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hypurr Fun (HFUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hypurr Fun (HFUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hypurr Fun.

Provjerite Hypurr Fun predviđanje cijene sada!

HFUN u lokalnim valutama

Hypurr Fun (HFUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hypurr Fun (HFUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HFUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hypurr Fun (HFUN)

Koliko Hypurr Fun (HFUN) vrijedi danas?
Cijena HFUN uživo u USD je 15.85 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HFUN u USD?
Trenutačna cijena HFUN u USD je $ 15.85. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hypurr Fun?
Tržišna kapitalizacija za HFUN je $ 15.79M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HFUN?
Količina u optjecaju za HFUN je 996.31K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HFUN?
HFUN je postigao ATH cijenu od 300.19 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HFUN?
HFUN je vidio ATL cijenu od 6.52 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HFUN?
24-satni obujam trgovanja za HFUN je -- USD.
Hoće li HFUN još narasti ove godine?
HFUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HFUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.