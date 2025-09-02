Više o STAVAX

Hypha Staked AVAX Cijena (STAVAX)

Neuvršten

1 STAVAX u USD cijena uživo:

$27.07
$27.07$27.07
-0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Hypha Staked AVAX (STAVAX)
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 25.77
24-satna najniža cijena
$ 27.53
24-satna najviša cijena

$ 25.77
$ 27.53
$ 67.01
$ 16.44
-0.51%

-0.15%

+2.63%

+2.63%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cijena u stvarnom vremenu je $27.07. Tijekom protekla 24 sata, STAVAXtrgovalo je između najniže cijene $ 25.77 i najviše cijene $ 27.53, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAVAX je $ 67.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 16.44.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAVAX se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i +2.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hypha Staked AVAX (STAVAX)

$ 26.51M
--
$ 26.51M
978.32K
978,322.7269761362
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hypha Staked AVAX je $ 26.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAVAX je 978.32K, s ukupnom količinom od 978322.7269761362. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.51M.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hypha Staked AVAX u USD iznosila je $ -0.04131515631138.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hypha Staked AVAX u USD iznosila je $ +3.5495348010.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hypha Staked AVAX u USD iznosila je $ +8.1540741260.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hypha Staked AVAX u USD iznosila je $ +3.041167542036312.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.04131515631138-0.15%
30 dana$ +3.5495348010+13.11%
60 dana$ +8.1540741260+30.12%
90 dana$ +3.041167542036312+12.66%

Što je Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Resurs Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Službena web-stranica

Hypha Staked AVAX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hypha Staked AVAX (STAVAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hypha Staked AVAX (STAVAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hypha Staked AVAX.

Provjerite Hypha Staked AVAX predviđanje cijene sada!

STAVAX u lokalnim valutama

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hypha Staked AVAX (STAVAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STAVAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Koliko Hypha Staked AVAX (STAVAX) vrijedi danas?
Cijena STAVAX uživo u USD je 27.07 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STAVAX u USD?
Trenutačna cijena STAVAX u USD je $ 27.07. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hypha Staked AVAX?
Tržišna kapitalizacija za STAVAX je $ 26.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STAVAX?
Količina u optjecaju za STAVAX je 978.32K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STAVAX?
STAVAX je postigao ATH cijenu od 67.01 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STAVAX?
STAVAX je vidio ATL cijenu od 16.44 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STAVAX?
24-satni obujam trgovanja za STAVAX je -- USD.
Hoće li STAVAX još narasti ove godine?
STAVAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STAVAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.