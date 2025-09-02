Hypha Staked AVAX (STAVAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 25.77 $ 25.77 $ 25.77 24-satna najniža cijena $ 27.53 $ 27.53 $ 27.53 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 25.77$ 25.77 $ 25.77 24-satna najviša cijena $ 27.53$ 27.53 $ 27.53 Najviša cijena ikada $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Najniža cijena $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) -0.15% Promjena cijene (7D) +2.63% Promjena cijene (7D) +2.63%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cijena u stvarnom vremenu je $27.07. Tijekom protekla 24 sata, STAVAXtrgovalo je između najniže cijene $ 25.77 i najviše cijene $ 27.53, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAVAX je $ 67.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 16.44.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAVAX se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i +2.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Tržišna kapitalizacija $ 26.51M$ 26.51M $ 26.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.51M$ 26.51M $ 26.51M Količina u optjecaju 978.32K 978.32K 978.32K Ukupna količina 978,322.7269761362 978,322.7269761362 978,322.7269761362

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hypha Staked AVAX je $ 26.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAVAX je 978.32K, s ukupnom količinom od 978322.7269761362. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.51M.