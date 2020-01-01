HyperSwap AI (HYLX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HyperSwap AI (HYLX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HyperSwap AI (HYLX) Informacije Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making. Službena web stranica: https://hyperswap.ai Bijela knjiga: https://docs.hyperswap.ai

HyperSwap AI (HYLX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HyperSwap AI (HYLX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 566.42K $ 566.42K $ 566.42K Ukupna količina: $ 993.96M $ 993.96M $ 993.96M Količina u optjecaju: $ 993.96M $ 993.96M $ 993.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 566.42K $ 566.42K $ 566.42K Povijesni maksimum: $ 0.00298214 $ 0.00298214 $ 0.00298214 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00056913 $ 0.00056913 $ 0.00056913 Saznajte više o cijeni HyperSwap AI (HYLX)

HyperSwap AI (HYLX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HyperSwap AI (HYLX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HYLX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HYLX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HYLX tokena, istražite HYLX cijenu tokena uživo!

HYLX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HYLX? Naša HYLX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

