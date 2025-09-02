HyperSwap AI (HYLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00298214$ 0.00298214 $ 0.00298214 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.79% Promjena cijene (1D) +7.69% Promjena cijene (7D) +6.59% Promjena cijene (7D) +6.59%

HyperSwap AI (HYLX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HYLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HYLX je $ 0.00298214, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HYLX se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, +7.69% u posljednjih 24 sata i +6.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HyperSwap AI (HYLX)

Tržišna kapitalizacija $ 610.66K$ 610.66K $ 610.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 610.66K$ 610.66K $ 610.66K Količina u optjecaju 993.96M 993.96M 993.96M Ukupna količina 993,961,450.245952 993,961,450.245952 993,961,450.245952

Trenutačna tržišna kapitalizacija HyperSwap AI je $ 610.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HYLX je 993.96M, s ukupnom količinom od 993961450.245952. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 610.66K.