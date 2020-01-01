Hypersign Identity (HID) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hypersign Identity (HID), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hypersign Identity (HID) Informacije Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients. Službena web stranica: https://hypersign.id/ Kupi HID odmah!

Hypersign Identity (HID) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hypersign Identity (HID), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 305.45K $ 305.45K $ 305.45K Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 34.00M $ 34.00M $ 34.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 449.19K $ 449.19K $ 449.19K Povijesni maksimum: $ 0.764958 $ 0.764958 $ 0.764958 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0089838 $ 0.0089838 $ 0.0089838 Saznajte više o cijeni Hypersign Identity (HID)

Hypersign Identity (HID) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hypersign Identity (HID) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HID tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HID tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HID tokena, istražite HID cijenu tokena uživo!

