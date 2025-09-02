Hypersign Identity (HID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00497951 $ 0.00497951 $ 0.00497951 24-satna najniža cijena $ 0.00921188 $ 0.00921188 $ 0.00921188 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00497951$ 0.00497951 $ 0.00497951 24-satna najviša cijena $ 0.00921188$ 0.00921188 $ 0.00921188 Najviša cijena ikada $ 0.764958$ 0.764958 $ 0.764958 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.38% Promjena cijene (1D) -5.57% Promjena cijene (7D) +7.57% Promjena cijene (7D) +7.57%

Hypersign Identity (HID) cijena u stvarnom vremenu je $0.00869801. Tijekom protekla 24 sata, HIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00497951 i najviše cijene $ 0.00921188, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HID je $ 0.764958, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HID se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -5.57% u posljednjih 24 sata i +7.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hypersign Identity (HID)

Tržišna kapitalizacija $ 295.73K$ 295.73K $ 295.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 434.90K$ 434.90K $ 434.90K Količina u optjecaju 34.00M 34.00M 34.00M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hypersign Identity je $ 295.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HID je 34.00M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 434.90K.