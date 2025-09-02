Više o HID

Hypersign Identity

Hypersign Identity Cijena (HID)

Neuvršten

1 HID u USD cijena uživo:

$0.00869801
-5.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hypersign Identity (HID)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:21:41 (UTC+8)

Hypersign Identity (HID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00497951
24-satna najniža cijena
$ 0.00921188
24-satna najviša cijena

$ 0.00497951
$ 0.00921188
$ 0.764958
$ 0
-0.38%

-5.57%

+7.57%

+7.57%

Hypersign Identity (HID) cijena u stvarnom vremenu je $0.00869801. Tijekom protekla 24 sata, HIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00497951 i najviše cijene $ 0.00921188, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HID je $ 0.764958, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HID se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -5.57% u posljednjih 24 sata i +7.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hypersign Identity (HID)

$ 295.73K
--
$ 434.90K
34.00M
50,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hypersign Identity je $ 295.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HID je 34.00M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 434.90K.

Hypersign Identity (HID) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hypersign Identity u USD iznosila je $ -0.000513864528972894.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hypersign Identity u USD iznosila je $ +0.0027780017.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hypersign Identity u USD iznosila je $ +0.0044641962.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hypersign Identity u USD iznosila je $ +0.001997949858071376.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000513864528972894-5.57%
30 dana$ +0.0027780017+31.94%
60 dana$ +0.0044641962+51.32%
90 dana$ +0.001997949858071376+29.82%

Što je Hypersign Identity (HID)

Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.

Resurs Hypersign Identity (HID)

Službena web-stranica

Hypersign Identity Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hypersign Identity (HID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hypersign Identity (HID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hypersign Identity.

Provjerite Hypersign Identity predviđanje cijene sada!

HID u lokalnim valutama

Hypersign Identity (HID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hypersign Identity (HID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hypersign Identity (HID)

Koliko Hypersign Identity (HID) vrijedi danas?
Cijena HID uživo u USD je 0.00869801 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HID u USD?
Trenutačna cijena HID u USD je $ 0.00869801. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hypersign Identity?
Tržišna kapitalizacija za HID je $ 295.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HID?
Količina u optjecaju za HID je 34.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HID?
HID je postigao ATH cijenu od 0.764958 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HID?
HID je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HID?
24-satni obujam trgovanja za HID je -- USD.
Hoće li HID još narasti ove godine?
HID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.