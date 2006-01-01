HyperSeed (HPR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HyperSeed (HPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HyperSeed (HPR) Informacije HyperSeed is a decentralized cloud storage platform that integrates blockchain technology with AI, providing a strong foundation for AI agent development and data storage. The artificial intelligence drives higher performance and transforms data storage management by integrating storage and blockchain technology, delivering greater efficiency and enhanced reliability. HyperSeed operates on trustless technology, guaranteeing service without centralized systems and eliminating risks from ISPs, data centers, and corporate entities that compromise customer privacy. Službena web stranica: https://hyperseed.io Bijela knjiga: https://docs.hyperseed.io Kupi HPR odmah!

HyperSeed (HPR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HyperSeed (HPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.10K $ 5.10K $ 5.10K Ukupna količina: $ 82.89M $ 82.89M $ 82.89M Količina u optjecaju: $ 82.89M $ 82.89M $ 82.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.10K $ 5.10K $ 5.10K Povijesni maksimum: $ 0.00350248 $ 0.00350248 $ 0.00350248 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni HyperSeed (HPR)

HyperSeed (HPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HyperSeed (HPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HPR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HPR tokena, istražite HPR cijenu tokena uživo!

HPR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HPR? Naša HPR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HPR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!