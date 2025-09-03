HyperSeed (HPR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00350248$ 0.00350248 $ 0.00350248 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) +21.13% Promjena cijene (7D) +21.13%

HyperSeed (HPR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HPRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HPR je $ 0.00350248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HPR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +21.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HyperSeed (HPR)

Tržišna kapitalizacija $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Količina u optjecaju 82.89M 82.89M 82.89M Ukupna količina 82,886,522.05789751 82,886,522.05789751 82,886,522.05789751

Trenutačna tržišna kapitalizacija HyperSeed je $ 4.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HPR je 82.89M, s ukupnom količinom od 82886522.05789751. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.68K.