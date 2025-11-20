Hyperion Staked Aptos Cijena danas

Trenutačna cijena Hyperion Staked Aptos (STAPT) danas je $ 3.48, s promjenom od 3.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STAPT u USD je $ 3.48 po STAPT.

Hyperion Staked Aptos trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,305,220, s količinom u optjecaju od 211.50K STAPT. Tijekom posljednja 24 sata, STAPT trgovao je između $ 3.19 (niska) i $ 3.51 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6.5, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2.79.

U kratkoročnim performansama, STAPT se kretao +0.34% u posljednjem satu i -4.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Količina u optjecaju 211.50K 211.50K 211.50K Ukupna količina 12,262,698.28672573 12,262,698.28672573 12,262,698.28672573

