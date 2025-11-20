Hyperbeat Ultra HYPE Cijena danas

Trenutačna cijena Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) danas je $ 40.38, s promjenom od 1.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HBHYPE u USD je $ 40.38 po HBHYPE.

Hyperbeat Ultra HYPE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 42,299,048, s količinom u optjecaju od 1.05M HBHYPE. Tijekom posljednja 24 sata, HBHYPE trgovao je između $ 38.38 (niska) i $ 40.9 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 60.1, dok je rekordna najniža cijena bila $ 29.65.

U kratkoročnim performansama, HBHYPE se kretao -0.17% u posljednjem satu i +0.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 42.30M$ 42.30M $ 42.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.30M$ 42.30M $ 42.30M Količina u optjecaju 1.05M 1.05M 1.05M Ukupna količina 1,047,539.24926482 1,047,539.24926482 1,047,539.24926482

