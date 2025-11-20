Hype Sphere Cijena danas

Trenutačna cijena Hype Sphere (SPHERE) danas je --, s promjenom od 3.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPHERE u USD je -- po SPHERE.

Hype Sphere trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22,366, s količinom u optjecaju od 1.00B SPHERE. Tijekom posljednja 24 sata, SPHERE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SPHERE se kretao -- u posljednjem satu i -8.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hype Sphere (SPHERE)

Tržišna kapitalizacija $ 22.37K$ 22.37K $ 22.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.37K$ 22.37K $ 22.37K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hype Sphere je $ 22.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPHERE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.37K.