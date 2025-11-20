Hylo USD Cijena danas

Trenutačna cijena Hylo USD (HYUSD) danas je $ 0.999165, s promjenom od 0.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HYUSD u USD je $ 0.999165 po HYUSD.

Hylo USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 34,249,575, s količinom u optjecaju od 34.27M HYUSD. Tijekom posljednja 24 sata, HYUSD trgovao je između $ 0.997431 (niska) i $ 1.0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.005, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.986187.

U kratkoročnim performansama, HYUSD se kretao -0.01% u posljednjem satu i -0.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hylo USD (HYUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 34.25M$ 34.25M $ 34.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.25M$ 34.25M $ 34.25M Količina u optjecaju 34.27M 34.27M 34.27M Ukupna količina 34,273,207.318918 34,273,207.318918 34,273,207.318918

