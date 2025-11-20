Hydrated Dollar Cijena danas

Trenutačna cijena Hydrated Dollar (HOLLAR) danas je $ 0.999639, s promjenom od 0.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HOLLAR u USD je $ 0.999639 po HOLLAR.

Hydrated Dollar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,463,341, s količinom u optjecaju od 3.46M HOLLAR. Tijekom posljednja 24 sata, HOLLAR trgovao je između $ 0.998578 (niska) i $ 0.999842 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.019, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.976486.

U kratkoročnim performansama, HOLLAR se kretao -0.00% u posljednjem satu i +0.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hydrated Dollar (HOLLAR)

Tržišna kapitalizacija $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Količina u optjecaju 3.46M 3.46M 3.46M Ukupna količina 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hydrated Dollar je $ 3.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOLLAR je 3.46M, s ukupnom količinom od 3464592.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.46M.