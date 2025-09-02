HXRO (HXRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00103558 $ 0.00103558 $ 0.00103558 24-satna najniža cijena $ 0.00106025 $ 0.00106025 $ 0.00106025 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00103558$ 0.00103558 $ 0.00103558 24-satna najviša cijena $ 0.00106025$ 0.00106025 $ 0.00106025 Najviša cijena ikada $ 0.800981$ 0.800981 $ 0.800981 Najniža cijena $ 0.00004999$ 0.00004999 $ 0.00004999 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -1.62% Promjena cijene (7D) +7.96% Promjena cijene (7D) +7.96%

HXRO (HXRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00103932. Tijekom protekla 24 sata, HXROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103558 i najviše cijene $ 0.00106025, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HXRO je $ 0.800981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004999.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HXRO se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i +7.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HXRO (HXRO)

Tržišna kapitalizacija $ 644.78K$ 644.78K $ 644.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Količina u optjecaju 620.39M 620.39M 620.39M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HXRO je $ 644.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HXRO je 620.39M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.