HXRO Cijena (HXRO)

1 HXRO u USD cijena uživo:

$0.00103932
-1.60%1D
Grafikon aktualnih cijena HXRO (HXRO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:43:45 (UTC+8)

HXRO (HXRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00103558
24-satna najniža cijena
$ 0.00106025
24-satna najviša cijena

$ 0.00103558
$ 0.00106025
$ 0.800981
$ 0.00004999
+0.00%

-1.62%

+7.96%

+7.96%

HXRO (HXRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00103932. Tijekom protekla 24 sata, HXROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103558 i najviše cijene $ 0.00106025, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HXRO je $ 0.800981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004999.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HXRO se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i +7.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HXRO (HXRO)

$ 644.78K
--
$ 1.04M
620.39M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija HXRO je $ 644.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HXRO je 620.39M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.

HXRO (HXRO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HXRO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HXRO u USD iznosila je $ +0.0000053091.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HXRO u USD iznosila je $ -0.0005530258.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HXRO u USD iznosila je $ -0.00086308767541915.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.62%
30 dana$ +0.0000053091+0.51%
60 dana$ -0.0005530258-53.21%
90 dana$ -0.00086308767541915-45.36%

Što je HXRO (HXRO)

Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network.

Resurs HXRO (HXRO)

HXRO Predviđanje cijene (USD)

HXRO u lokalnim valutama

HXRO (HXRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HXRO (HXRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HXRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HXRO (HXRO)

Koliko HXRO (HXRO) vrijedi danas?
Cijena HXRO uživo u USD je 0.00103932 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HXRO u USD?
Trenutačna cijena HXRO u USD je $ 0.00103932. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HXRO?
Tržišna kapitalizacija za HXRO je $ 644.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HXRO?
Količina u optjecaju za HXRO je 620.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HXRO?
HXRO je postigao ATH cijenu od 0.800981 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HXRO?
HXRO je vidio ATL cijenu od 0.00004999 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HXRO?
24-satni obujam trgovanja za HXRO je -- USD.
Hoće li HXRO još narasti ove godine?
HXRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HXRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:43:45 (UTC+8)

HXRO (HXRO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

