Husky Avax Logotip

Husky Avax Cijena (HUSKY)

Neuvršten

1 HUSKY u USD cijena uživo:

--
----
+3.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Husky Avax (HUSKY)
Husky Avax (HUSKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

+3.11%

+7.33%

+7.33%

Husky Avax (HUSKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HUSKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUSKY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUSKY se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, +3.11% u posljednjih 24 sata i +7.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Husky Avax (HUSKY)

$ 401.95K
$ 401.95K$ 401.95K

--
----

$ 401.95K
$ 401.95K$ 401.95K

88.39T
88.39T 88.39T

88,389,478,000,000.0
88,389,478,000,000.0 88,389,478,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Husky Avax je $ 401.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUSKY je 88.39T, s ukupnom količinom od 88389478000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 401.95K.

Husky Avax (HUSKY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Husky Avax u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Husky Avax u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Husky Avax u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Husky Avax u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.11%
30 dana$ 0-50.22%
60 dana$ 0-40.87%
90 dana$ 0--

Što je Husky Avax (HUSKY)

The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.

Husky Avax Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Husky Avax (HUSKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Husky Avax (HUSKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Husky Avax.

Provjerite Husky Avax predviđanje cijene sada!

HUSKY u lokalnim valutama

Husky Avax (HUSKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Husky Avax (HUSKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUSKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Husky Avax (HUSKY)

Koliko Husky Avax (HUSKY) vrijedi danas?
Cijena HUSKY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HUSKY u USD?
Trenutačna cijena HUSKY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Husky Avax?
Tržišna kapitalizacija za HUSKY je $ 401.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HUSKY?
Količina u optjecaju za HUSKY je 88.39T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUSKY?
HUSKY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUSKY?
HUSKY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HUSKY?
24-satni obujam trgovanja za HUSKY je -- USD.
Hoće li HUSKY još narasti ove godine?
HUSKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUSKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.