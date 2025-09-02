Husky Avax (HUSKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) +3.11% Promjena cijene (7D) +7.33% Promjena cijene (7D) +7.33%

Husky Avax (HUSKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HUSKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUSKY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUSKY se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, +3.11% u posljednjih 24 sata i +7.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Husky Avax (HUSKY)

Tržišna kapitalizacija $ 401.95K$ 401.95K $ 401.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 401.95K$ 401.95K $ 401.95K Količina u optjecaju 88.39T 88.39T 88.39T Ukupna količina 88,389,478,000,000.0 88,389,478,000,000.0 88,389,478,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Husky Avax je $ 401.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUSKY je 88.39T, s ukupnom količinom od 88389478000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 401.95K.