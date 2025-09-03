Husky ($HUSKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) +11.58% Promjena cijene (7D) +14.10% Promjena cijene (7D) +14.10%

Husky ($HUSKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $HUSKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $HUSKY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $HUSKY se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, +11.58% u posljednjih 24 sata i +14.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Husky ($HUSKY)

Tržišna kapitalizacija $ 54.28K$ 54.28K $ 54.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.28K$ 54.28K $ 54.28K Količina u optjecaju 998.93M 998.93M 998.93M Ukupna količina 998,934,334.803404 998,934,334.803404 998,934,334.803404

