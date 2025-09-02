Više o HUSH

HUSH Informacije o cijeni

HUSH Službena web stranica

HUSH Tokenomija

HUSH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Hush Logotip

Hush Cijena (HUSH)

Neuvršten

1 HUSH u USD cijena uživo:

$0.03312577
$0.03312577$0.03312577
-2.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hush (HUSH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:21:32 (UTC+8)

Hush (HUSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03237681
$ 0.03237681$ 0.03237681
24-satna najniža cijena
$ 0.03412695
$ 0.03412695$ 0.03412695
24-satna najviša cijena

$ 0.03237681
$ 0.03237681$ 0.03237681

$ 0.03412695
$ 0.03412695$ 0.03412695

$ 17.89
$ 17.89$ 17.89

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-2.92%

+8.41%

+8.41%

Hush (HUSH) cijena u stvarnom vremenu je $0.03312577. Tijekom protekla 24 sata, HUSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03237681 i najviše cijene $ 0.03412695, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUSH je $ 17.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUSH se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -2.92% u posljednjih 24 sata i +8.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hush (HUSH)

$ 534.61K
$ 534.61K$ 534.61K

--
----

$ 534.62K
$ 534.62K$ 534.62K

16.14M
16.14M 16.14M

16,139,203.0
16,139,203.0 16,139,203.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hush je $ 534.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUSH je 16.14M, s ukupnom količinom od 16139203.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 534.62K.

Hush (HUSH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hush u USD iznosila je $ -0.00099880344448242.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hush u USD iznosila je $ +0.0246279466.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hush u USD iznosila je $ +0.0266597621.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hush u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00099880344448242-2.92%
30 dana$ +0.0246279466+74.35%
60 dana$ +0.0266597621+80.48%
90 dana$ 0--

Što je Hush (HUSH)

Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hush (HUSH)

Službena web-stranica

Hush Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hush (HUSH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hush (HUSH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hush.

Provjerite Hush predviđanje cijene sada!

HUSH u lokalnim valutama

Hush (HUSH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hush (HUSH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUSH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hush (HUSH)

Koliko Hush (HUSH) vrijedi danas?
Cijena HUSH uživo u USD je 0.03312577 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HUSH u USD?
Trenutačna cijena HUSH u USD je $ 0.03312577. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hush?
Tržišna kapitalizacija za HUSH je $ 534.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HUSH?
Količina u optjecaju za HUSH je 16.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUSH?
HUSH je postigao ATH cijenu od 17.89 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUSH?
HUSH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HUSH?
24-satni obujam trgovanja za HUSH je -- USD.
Hoće li HUSH još narasti ove godine?
HUSH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUSH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:21:32 (UTC+8)

Hush (HUSH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.