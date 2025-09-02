Hush (HUSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03237681 $ 0.03237681 $ 0.03237681 24-satna najniža cijena $ 0.03412695 $ 0.03412695 $ 0.03412695 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03237681$ 0.03237681 $ 0.03237681 24-satna najviša cijena $ 0.03412695$ 0.03412695 $ 0.03412695 Najviša cijena ikada $ 17.89$ 17.89 $ 17.89 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -2.92% Promjena cijene (7D) +8.41% Promjena cijene (7D) +8.41%

Hush (HUSH) cijena u stvarnom vremenu je $0.03312577. Tijekom protekla 24 sata, HUSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03237681 i najviše cijene $ 0.03412695, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUSH je $ 17.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUSH se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -2.92% u posljednjih 24 sata i +8.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hush (HUSH)

Tržišna kapitalizacija $ 534.61K$ 534.61K $ 534.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 534.62K$ 534.62K $ 534.62K Količina u optjecaju 16.14M 16.14M 16.14M Ukupna količina 16,139,203.0 16,139,203.0 16,139,203.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hush je $ 534.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUSH je 16.14M, s ukupnom količinom od 16139203.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 534.62K.