Huobi (HT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.382251 $ 0.382251 $ 0.382251 24-satna najniža cijena $ 0.450185 $ 0.450185 $ 0.450185 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.382251$ 0.382251 $ 0.382251 24-satna najviša cijena $ 0.450185$ 0.450185 $ 0.450185 Najviša cijena ikada $ 39.66$ 39.66 $ 39.66 Najniža cijena $ 0.145929$ 0.145929 $ 0.145929 Promjena cijene (1H) +1.86% Promjena cijene (1D) -7.67% Promjena cijene (7D) -34.99% Promjena cijene (7D) -34.99%

Huobi (HT) cijena u stvarnom vremenu je $0.41129. Tijekom protekla 24 sata, HTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.382251 i najviše cijene $ 0.450185, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HT je $ 39.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.145929.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HT se promijenio za +1.86% u posljednjih sat vremena, -7.67% u posljednjih 24 sata i -34.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Huobi (HT)

Tržišna kapitalizacija $ 65.72M$ 65.72M $ 65.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 82.89M$ 82.89M $ 82.89M Količina u optjecaju 159.41M 159.41M 159.41M Ukupna količina 201,050,000.0 201,050,000.0 201,050,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Huobi je $ 65.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HT je 159.41M, s ukupnom količinom od 201050000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.89M.