Hunter Boden (HUNTBODEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00446153$ 0.00446153 $ 0.00446153 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) +1.64% Promjena cijene (7D) +5.92% Promjena cijene (7D) +5.92%

Hunter Boden (HUNTBODEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HUNTBODENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUNTBODEN je $ 0.00446153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUNTBODEN se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, +1.64% u posljednjih 24 sata i +5.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hunter Boden (HUNTBODEN)

Tržišna kapitalizacija $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,989,617.69 999,989,617.69 999,989,617.69

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hunter Boden je $ 28.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUNTBODEN je 999.99M, s ukupnom količinom od 999989617.69. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.41K.