Hunny Finance (HUNNY) Informacije PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users. Službena web stranica: https://pancakehunny.finance/ Kupi HUNNY odmah!

Hunny Finance (HUNNY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hunny Finance (HUNNY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 273.57K $ 273.57K $ 273.57K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 75.66M $ 75.66M $ 75.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 361.58K $ 361.58K $ 361.58K Povijesni maksimum: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Povijesni minimum: $ 0.00134128 $ 0.00134128 $ 0.00134128 Trenutna cijena: $ 0.00361662 $ 0.00361662 $ 0.00361662 Saznajte više o cijeni Hunny Finance (HUNNY)

Hunny Finance (HUNNY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hunny Finance (HUNNY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HUNNY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HUNNY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HUNNY tokena, istražite HUNNY cijenu tokena uživo!

