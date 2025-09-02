Hunny Finance (HUNNY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00341152 $ 0.00341152 $ 0.00341152 24-satna najniža cijena $ 0.00346664 $ 0.00346664 $ 0.00346664 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00341152$ 0.00341152 $ 0.00341152 24-satna najviša cijena $ 0.00346664$ 0.00346664 $ 0.00346664 Najviša cijena ikada $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Najniža cijena $ 0.00134128$ 0.00134128 $ 0.00134128 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) -0.02% Promjena cijene (7D) -1.73% Promjena cijene (7D) -1.73%

Hunny Finance (HUNNY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00345383. Tijekom protekla 24 sata, HUNNYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00341152 i najviše cijene $ 0.00346664, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUNNY je $ 1.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00134128.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUNNY se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -1.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hunny Finance (HUNNY)

Tržišna kapitalizacija $ 261.32K$ 261.32K $ 261.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 345.38K$ 345.38K $ 345.38K Količina u optjecaju 75.66M 75.66M 75.66M Ukupna količina 99,999,894.9085984 99,999,894.9085984 99,999,894.9085984

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hunny Finance je $ 261.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUNNY je 75.66M, s ukupnom količinom od 99999894.9085984. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 345.38K.