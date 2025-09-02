Više o HUNNY

Hunny Finance Logotip

Hunny Finance Cijena (HUNNY)

Neuvršten

1 HUNNY u USD cijena uživo:

$0.00345422
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Hunny Finance (HUNNY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:42:22 (UTC+8)

Hunny Finance (HUNNY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00341152
24-satna najniža cijena
$ 0.00346664
24-satna najviša cijena

$ 0.00341152
$ 0.00346664
$ 1.94
$ 0.00134128
+0.36%

-0.02%

-1.73%

-1.73%

Hunny Finance (HUNNY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00345383. Tijekom protekla 24 sata, HUNNYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00341152 i najviše cijene $ 0.00346664, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUNNY je $ 1.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00134128.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUNNY se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -1.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hunny Finance (HUNNY)

$ 261.32K
--
$ 345.38K
75.66M
99,999,894.9085984
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hunny Finance je $ 261.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUNNY je 75.66M, s ukupnom količinom od 99999894.9085984. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 345.38K.

Hunny Finance (HUNNY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hunny Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hunny Finance u USD iznosila je $ +0.0004774132.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hunny Finance u USD iznosila je $ +0.0013204789.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hunny Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.02%
30 dana$ +0.0004774132+13.82%
60 dana$ +0.0013204789+38.23%
90 dana$ 0--

Što je Hunny Finance (HUNNY)

PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users.

Resurs Hunny Finance (HUNNY)

Službena web-stranica

Hunny Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hunny Finance (HUNNY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hunny Finance (HUNNY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hunny Finance.

Provjerite Hunny Finance predviđanje cijene sada!

HUNNY u lokalnim valutama

Hunny Finance (HUNNY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hunny Finance (HUNNY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUNNY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hunny Finance (HUNNY)

Koliko Hunny Finance (HUNNY) vrijedi danas?
Cijena HUNNY uživo u USD je 0.00345383 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HUNNY u USD?
Trenutačna cijena HUNNY u USD je $ 0.00345383. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hunny Finance?
Tržišna kapitalizacija za HUNNY je $ 261.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HUNNY?
Količina u optjecaju za HUNNY je 75.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUNNY?
HUNNY je postigao ATH cijenu od 1.94 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUNNY?
HUNNY je vidio ATL cijenu od 0.00134128 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HUNNY?
24-satni obujam trgovanja za HUNNY je -- USD.
Hoće li HUNNY još narasti ove godine?
HUNNY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUNNY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

