HUMO (HUMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0014077 24-satna najniža cijena $ 0.00150177 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00558269 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +3.89% Promjena cijene (1D) +0.99% Promjena cijene (7D) +1.87%

HUMO (HUMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00146531. Tijekom protekla 24 sata, HUMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0014077 i najviše cijene $ 0.00150177, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUMO je $ 0.00558269, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUMO se promijenio za +3.89% u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i +1.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HUMO (HUMO)

Tržišna kapitalizacija $ 146.52K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 146.52K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HUMO je $ 146.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUMO je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 146.52K.