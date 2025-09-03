Hummus (HUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.768337$ 0.768337 $ 0.768337 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -12.72% Promjena cijene (7D) -12.72%

Hummus (HUM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUM je $ 0.768337, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -12.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hummus (HUM)

Tržišna kapitalizacija $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.66K$ 62.66K $ 62.66K Količina u optjecaju 136.01M 136.01M 136.01M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hummus je $ 28.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUM je 136.01M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.66K.