Hummingbot (HBOT) Tokenomika

Hummingbot (HBOT) Informacije The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license. Službena web stranica: https://hummingbot.org

Hummingbot (HBOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hummingbot (HBOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 678.01K $ 678.01K $ 678.01K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 553.27M $ 553.27M $ 553.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Povijesni maksimum: $ 0.32656 $ 0.32656 $ 0.32656 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00120472 $ 0.00120472 $ 0.00120472 Saznajte više o cijeni Hummingbot (HBOT)

Hummingbot (HBOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hummingbot (HBOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HBOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HBOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HBOT tokena, istražite HBOT cijenu tokena uživo!

