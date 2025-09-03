Više o HDAO

humanDAO Logotip

humanDAO Cijena (HDAO)

Neuvršten

1 HDAO u USD cijena uživo:

$0.00131131
+1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena humanDAO (HDAO)
humanDAO (HDAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00126483
24-satna najniža cijena
$ 0.00131298
24-satna najviša cijena

$ 0.00126483
$ 0.00131298
$ 0.166826
$ 0.00125347
--

+1.89%

-3.45%

-3.45%

humanDAO (HDAO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00131131. Tijekom protekla 24 sata, HDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00126483 i najviše cijene $ 0.00131298, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HDAO je $ 0.166826, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00125347.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HDAO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.89% u posljednjih 24 sata i -3.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu humanDAO (HDAO)

$ 88.83K
--
$ 1.31M
67.74M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija humanDAO je $ 88.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HDAO je 67.74M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31M.

humanDAO (HDAO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz humanDAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz humanDAO u USD iznosila je $ -0.0000500879.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz humanDAO u USD iznosila je $ -0.0000672414.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz humanDAO u USD iznosila je $ -0.000138726211027791.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.89%
30 dana$ -0.0000500879-3.81%
60 dana$ -0.0000672414-5.12%
90 dana$ -0.000138726211027791-9.56%

Što je humanDAO (HDAO)

humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors

Resurs humanDAO (HDAO)

Službena web-stranica

humanDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će humanDAO (HDAO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših humanDAO (HDAO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za humanDAO.

Provjerite humanDAO predviđanje cijene sada!

HDAO u lokalnim valutama

humanDAO (HDAO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike humanDAO (HDAO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HDAO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o humanDAO (HDAO)

Koliko humanDAO (HDAO) vrijedi danas?
Cijena HDAO uživo u USD je 0.00131131 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HDAO u USD?
Trenutačna cijena HDAO u USD je $ 0.00131131. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija humanDAO?
Tržišna kapitalizacija za HDAO je $ 88.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HDAO?
Količina u optjecaju za HDAO je 67.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HDAO?
HDAO je postigao ATH cijenu od 0.166826 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HDAO?
HDAO je vidio ATL cijenu od 0.00125347 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HDAO?
24-satni obujam trgovanja za HDAO je -- USD.
Hoće li HDAO još narasti ove godine?
HDAO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HDAO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
humanDAO (HDAO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.