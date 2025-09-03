humanDAO (HDAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00126483 24-satna najviša cijena $ 0.00131298 Najviša cijena ikada $ 0.166826 Najniža cijena $ 0.00125347 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.89% Promjena cijene (7D) -3.45%

humanDAO (HDAO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00131131. Tijekom protekla 24 sata, HDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00126483 i najviše cijene $ 0.00131298, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HDAO je $ 0.166826, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00125347.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HDAO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.89% u posljednjih 24 sata i -3.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu humanDAO (HDAO)

Tržišna kapitalizacija $ 88.83K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.31M Količina u optjecaju 67.74M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija humanDAO je $ 88.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HDAO je 67.74M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31M.