Human 300 Cijena danas

Trenutačna cijena Human 300 (HUMAN) danas je $ 0.00000663, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HUMAN u USD je $ 0.00000663 po HUMAN.

Human 300 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,116.76, s količinom u optjecaju od 923.07M HUMAN. Tijekom posljednja 24 sata, HUMAN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00236723, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000586.

U kratkoročnim performansama, HUMAN se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Human 300 (HUMAN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K Količina u optjecaju 923.07M 923.07M 923.07M Ukupna količina 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

Trenutačna tržišna kapitalizacija Human 300 je $ 6.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUMAN je 923.07M, s ukupnom količinom od 999995095.4931207. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.63K.