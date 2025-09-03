HULVIN (HULVIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01409259$ 0.01409259 $ 0.01409259 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.20% Promjena cijene (7D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.05%

HULVIN (HULVIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HULVINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HULVIN je $ 0.01409259, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HULVIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HULVIN (HULVIN)

Tržišna kapitalizacija $ 89.74K$ 89.74K $ 89.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 89.74K$ 89.74K $ 89.74K Količina u optjecaju 2.10B 2.10B 2.10B Ukupna količina 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HULVIN je $ 89.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HULVIN je 2.10B, s ukupnom količinom od 2100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.74K.