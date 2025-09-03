Više o HUHCAT

Huh cat Logotip

Huh cat Cijena (HUHCAT)

Neuvršten

1 HUHCAT u USD cijena uživo:

$0.00048966
+6.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Huh cat (HUHCAT)
Huh cat (HUHCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00046007
24-satna najniža cijena
$ 0.00051948
24-satna najviša cijena

$ 0.00046007
$ 0.00051948
$ 0.01546528
$ 0.0002106
-0.54%

+5.53%

+23.46%

+23.46%

Huh cat (HUHCAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00048948. Tijekom protekla 24 sata, HUHCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00046007 i najviše cijene $ 0.00051948, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUHCAT je $ 0.01546528, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0002106.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUHCAT se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +5.53% u posljednjih 24 sata i +23.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Huh cat (HUHCAT)

$ 48.72K
--
$ 48.72K
99.99M
99,991,431.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Huh cat je $ 48.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUHCAT je 99.99M, s ukupnom količinom od 99991431.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.72K.

Huh cat (HUHCAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Huh cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Huh cat u USD iznosila je $ +0.0000231074.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Huh cat u USD iznosila je $ -0.0000158621.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Huh cat u USD iznosila je $ -0.0000340340585477182.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.53%
30 dana$ +0.0000231074+4.72%
60 dana$ -0.0000158621-3.24%
90 dana$ -0.0000340340585477182-6.50%

Što je Huh cat (HUHCAT)

Your favorite cat from TikTok and Instagram Now, it's time for Solana, huh?

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Huh cat (HUHCAT)

Službena web-stranica

Huh cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Huh cat (HUHCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Huh cat (HUHCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Huh cat.

Provjerite Huh cat predviđanje cijene sada!

HUHCAT u lokalnim valutama

Huh cat (HUHCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Huh cat (HUHCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUHCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Huh cat (HUHCAT)

Koliko Huh cat (HUHCAT) vrijedi danas?
Cijena HUHCAT uživo u USD je 0.00048948 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HUHCAT u USD?
Trenutačna cijena HUHCAT u USD je $ 0.00048948. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Huh cat?
Tržišna kapitalizacija za HUHCAT je $ 48.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HUHCAT?
Količina u optjecaju za HUHCAT je 99.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUHCAT?
HUHCAT je postigao ATH cijenu od 0.01546528 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUHCAT?
HUHCAT je vidio ATL cijenu od 0.0002106 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HUHCAT?
24-satni obujam trgovanja za HUHCAT je -- USD.
Hoće li HUHCAT još narasti ove godine?
HUHCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUHCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
