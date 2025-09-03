Huh cat (HUHCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00046007 - $ 0.00051948
24-satna najniža cijena $ 0.00046007
24-satna najviša cijena $ 0.00051948
Najviša cijena ikada $ 0.01546528
Najniža cijena $ 0.0002106
Promjena cijene (1H) -0.54%
Promjena cijene (1D) +5.53%
Promjena cijene (7D) +23.46%

Huh cat (HUHCAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00048948. Tijekom protekla 24 sata, HUHCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00046007 i najviše cijene $ 0.00051948, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUHCAT je $ 0.01546528, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0002106.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUHCAT se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +5.53% u posljednjih 24 sata i +23.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Huh cat (HUHCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 48.72K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.72K
Količina u optjecaju 99.99M
Ukupna količina 99,991,431.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Huh cat je $ 48.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUHCAT je 99.99M, s ukupnom količinom od 99991431.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.72K.