Huey Cijena danas

Trenutačna cijena Huey (HUEY) danas je $ 0.0000087, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HUEY u USD je $ 0.0000087 po HUEY.

Huey trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,050.2, s količinom u optjecaju od 924.98M HUEY. Tijekom posljednja 24 sata, HUEY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0003002, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000086.

U kratkoročnim performansama, HUEY se kretao -- u posljednjem satu i -9.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Huey (HUEY)

Tržišna kapitalizacija $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Količina u optjecaju 924.98M 924.98M 924.98M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Huey je $ 8.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUEY je 924.98M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.70K.