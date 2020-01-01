Hudi (HUDI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hudi (HUDI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hudi (HUDI) Informacije HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners. Službena web stranica: https://humandataincome.com/ Kupi HUDI odmah!

Hudi (HUDI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hudi (HUDI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Ukupna količina: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Količina u optjecaju: $ 23.21M $ 23.21M $ 23.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Povijesni maksimum: $ 4.76 $ 4.76 $ 4.76 Povijesni minimum: $ 0.01613198 $ 0.01613198 $ 0.01613198 Trenutna cijena: $ 0.065411 $ 0.065411 $ 0.065411 Saznajte više o cijeni Hudi (HUDI)

Hudi (HUDI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hudi (HUDI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HUDI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HUDI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HUDI tokena, istražite HUDI cijenu tokena uživo!

