Hudi (HUDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.06483 $ 0.06483 $ 0.06483 24-satna najniža cijena $ 0.068026 $ 0.068026 $ 0.068026 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.06483$ 0.06483 $ 0.06483 24-satna najviša cijena $ 0.068026$ 0.068026 $ 0.068026 Najviša cijena ikada $ 4.76$ 4.76 $ 4.76 Najniža cijena $ 0.01613198$ 0.01613198 $ 0.01613198 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -2.64% Promjena cijene (7D) -11.85% Promjena cijene (7D) -11.85%

Hudi (HUDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.065937. Tijekom protekla 24 sata, HUDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.06483 i najviše cijene $ 0.068026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUDI je $ 4.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01613198.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUDI se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -2.64% u posljednjih 24 sata i -11.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hudi (HUDI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Količina u optjecaju 23.21M 23.21M 23.21M Ukupna količina 69,420,000.80085 69,420,000.80085 69,420,000.80085

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hudi je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUDI je 23.21M, s ukupnom količinom od 69420000.80085. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.58M.