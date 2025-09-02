Više o HUDI

Hudi Logotip

Hudi Cijena (HUDI)

Neuvršten

1 HUDI u USD cijena uživo:

$0.065895
$0.065895
-2.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hudi (HUDI)
Hudi (HUDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.06483
$ 0.06483
24-satna najniža cijena
$ 0.068026
$ 0.068026
24-satna najviša cijena

$ 0.06483
$ 0.06483

$ 0.068026
$ 0.068026

$ 4.76
$ 4.76

$ 0.01613198
$ 0.01613198

-0.32%

-2.64%

-11.85%

-11.85%

Hudi (HUDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.065937. Tijekom protekla 24 sata, HUDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.06483 i najviše cijene $ 0.068026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUDI je $ 4.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01613198.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUDI se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -2.64% u posljednjih 24 sata i -11.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hudi (HUDI)

$ 1.53M
$ 1.53M

--
--

$ 4.58M
$ 4.58M

23.21M
23.21M

69,420,000.80085
69,420,000.80085

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hudi je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUDI je 23.21M, s ukupnom količinom od 69420000.80085. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.58M.

Hudi (HUDI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hudi u USD iznosila je $ -0.00179010221508105.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hudi u USD iznosila je $ -0.0408568268.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hudi u USD iznosila je $ +0.0059397500.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hudi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00179010221508105-2.64%
30 dana$ -0.0408568268-61.96%
60 dana$ +0.0059397500+9.01%
90 dana$ 0--

Što je Hudi (HUDI)

HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hudi (HUDI)

Službena web-stranica

Hudi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hudi (HUDI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hudi (HUDI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hudi.

Provjerite Hudi predviđanje cijene sada!

HUDI u lokalnim valutama

Hudi (HUDI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hudi (HUDI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUDI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hudi (HUDI)

Koliko Hudi (HUDI) vrijedi danas?
Cijena HUDI uživo u USD je 0.065937 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HUDI u USD?
Trenutačna cijena HUDI u USD je $ 0.065937. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hudi?
Tržišna kapitalizacija za HUDI je $ 1.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HUDI?
Količina u optjecaju za HUDI je 23.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUDI?
HUDI je postigao ATH cijenu od 4.76 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUDI?
HUDI je vidio ATL cijenu od 0.01613198 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HUDI?
24-satni obujam trgovanja za HUDI je -- USD.
Hoće li HUDI još narasti ove godine?
HUDI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUDI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Hudi (HUDI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.