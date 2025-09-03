Više o FINN

Huckleberry Logotip

Huckleberry Cijena (FINN)

Neuvršten

1 FINN u USD cijena uživo:

$0.00047183
$0.00047183
-1.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Huckleberry (FINN)
Huckleberry (FINN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 3.19
$ 0
--

-1.38%

-1.89%

-1.89%

Huckleberry (FINN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FINNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FINN je $ 3.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FINN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.38% u posljednjih 24 sata i -1.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Huckleberry (FINN)

$ 36.05K
--
$ 47.18K
76.41M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Huckleberry je $ 36.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FINN je 76.41M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.18K.

Huckleberry (FINN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Huckleberry u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Huckleberry u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Huckleberry u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Huckleberry u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.38%
30 dana$ 0-6.53%
60 dana$ 0-0.03%
90 dana$ 0--

Što je Huckleberry (FINN)

FINN is Huckleberry's governance and reward token. It is a reflect token, meaning 1% of every FINN transaction is automatically shared among all FINN holders, proportional to their holdings. Huckleberry is a community driven AMM crosschain DEX built on Moonriver.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Huckleberry (FINN)

Službena web-stranica

Huckleberry Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Huckleberry (FINN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Huckleberry (FINN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Huckleberry.

Provjerite Huckleberry predviđanje cijene sada!

FINN u lokalnim valutama

Huckleberry (FINN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Huckleberry (FINN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FINN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Huckleberry (FINN)

Koliko Huckleberry (FINN) vrijedi danas?
Cijena FINN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FINN u USD?
Trenutačna cijena FINN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Huckleberry?
Tržišna kapitalizacija za FINN je $ 36.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FINN?
Količina u optjecaju za FINN je 76.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FINN?
FINN je postigao ATH cijenu od 3.19 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FINN?
FINN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FINN?
24-satni obujam trgovanja za FINN je -- USD.
Hoće li FINN još narasti ove godine?
FINN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FINN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
