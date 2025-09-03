Huckleberry (FINN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.38% Promjena cijene (7D) -1.89% Promjena cijene (7D) -1.89%

Huckleberry (FINN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FINNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FINN je $ 3.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FINN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.38% u posljednjih 24 sata i -1.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Huckleberry (FINN)

Tržišna kapitalizacija $ 36.05K$ 36.05K $ 36.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.18K$ 47.18K $ 47.18K Količina u optjecaju 76.41M 76.41M 76.41M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Huckleberry je $ 36.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FINN je 76.41M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.18K.