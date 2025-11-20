HubSuite Cijena danas

Trenutačna cijena HubSuite (HSUITE) danas je $ 0.00020318, s promjenom od 9.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HSUITE u USD je $ 0.00020318 po HSUITE.

HubSuite trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,375,678, s količinom u optjecaju od 16.61B HSUITE. Tijekom posljednja 24 sata, HSUITE trgovao je između $ 0.00018891 (niska) i $ 0.00022506 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00352296, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00010952.

U kratkoročnim performansama, HSUITE se kretao -0.20% u posljednjem satu i -20.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HubSuite (HSUITE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M Količina u optjecaju 16.61B 16.61B 16.61B Ukupna količina 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

Trenutačna tržišna kapitalizacija HubSuite je $ 3.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HSUITE je 16.61B, s ukupnom količinom od 38271824539.0413. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.78M.