Huanghuali Token Logotip

Huanghuali Token Cijena (HLT)

Neuvršten

1 HLT u USD cijena uživo:

0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Huanghuali Token (HLT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:21:22 (UTC+8)

Huanghuali Token (HLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

--

-28.75%

-28.75%

Huanghuali Token (HLT) cijena u stvarnom vremenu je $0.573179. Tijekom protekla 24 sata, HLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HLT je $ 4.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.573114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HLT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -28.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Huanghuali Token (HLT)

$ 92.37K
$ 92.37K$ 92.37K

--
----

$ 92.37K
$ 92.37K$ 92.37K

161.15K
161.15K 161.15K

161,153.83
161,153.83 161,153.83

Trenutačna tržišna kapitalizacija Huanghuali Token je $ 92.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HLT je 161.15K, s ukupnom količinom od 161153.83. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 92.37K.

Huanghuali Token (HLT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Huanghuali Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Huanghuali Token u USD iznosila je $ -0.0768551647.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Huanghuali Token u USD iznosila je $ -0.1720550953.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Huanghuali Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0768551647-13.40%
60 dana$ -0.1720550953-30.01%
90 dana$ 0--

Što je Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Huanghuali Token (HLT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Huanghuali Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Huanghuali Token (HLT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Huanghuali Token (HLT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Huanghuali Token.

Provjerite Huanghuali Token predviđanje cijene sada!

HLT u lokalnim valutama

Huanghuali Token (HLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Huanghuali Token (HLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Huanghuali Token (HLT)

Koliko Huanghuali Token (HLT) vrijedi danas?
Cijena HLT uživo u USD je 0.573179 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HLT u USD?
Trenutačna cijena HLT u USD je $ 0.573179. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Huanghuali Token?
Tržišna kapitalizacija za HLT je $ 92.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HLT?
Količina u optjecaju za HLT je 161.15K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HLT?
HLT je postigao ATH cijenu od 4.15 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HLT?
HLT je vidio ATL cijenu od 0.573114 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HLT?
24-satni obujam trgovanja za HLT je -- USD.
Hoće li HLT još narasti ove godine?
HLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:21:22 (UTC+8)

